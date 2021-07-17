Массовые беспорядки в ЮАР. Количество погибших превысило 200

После беспорядков правоохранители задержали 2500 человек – что сейчас происходит в стране

Беспорядки в ЮАР привели к гибели людей. REUTERS/Siphiwe Sibeko

В результате беспорядков в ЮАР после заключения бывшего президента Джейкоба Зумы число погибших увеличилось до 212.

Об этом пишет BBC со ссылкой на правительство страны.

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Рост количества погибших связан с усилением мародерства.

Согласно данным властей, в Квазулу-Натал украли акции на сумму около миллиарда долларов и разграбили не менее 800 розничных магазинов.

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В связи с беспорядками правоохранители арестовали 2500 человек.

По мнению президента Сирила Рамафосы, все беспорядки и грабежи были спровоцированы, и "были люди, которые их планировали и координировали". Он сказал, что беспорядки были попыткой захватить демократию в Южной Африке, но подстрекателей уже установили.

Напомним, бывший президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума сдался в руки правосудия и согласился сесть в тюрьму. Президента приговорили к 15 месяцам за неуважение к суду.