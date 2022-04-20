Медведчук очень не хочет в Москву — Пионтковский

Андрей Пионтковский высказался о судьбе Медведчука / Фото: Коллаж: Сегодня

Задержанный политик Виктор Медведчук может назвать несколько новых фамилий следствию, считает российский журналист и политический деятель Андрей Пионтковский.

Однако, по мнению эксперта, сегодня кум Путина очень не хочет в Москву. Об этом Пионтковский рассказал в интервью Наталье Влащенко на Youtube-канале "Україна 24".

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"Все знали, что они деньги воровали, как эти финансовые потоки шли, кому платили. Ну назовет (Медведчук. – Ред.) еще несколько фамилий. Но все знали прикормленных им политологов, этого украинского квазимодо и певца Кремля Погребинского и Карасева. Всех назовут, на кого деньги шли, и их засудят", — считает журналист.

Пионтковский уверен, что говорить об обмене Медведчука заставляют, сам он этого не делал бы.

"Я уверен, что Медведчука заставляют говорить что-то об обмене. Он не хочет в Москву, там его посадят в ту же камеру, и это будет дело Суркова-Беседы-Медведчука о растрате", — убежден Пионтковский.

Пионтковский напомнил, что в РФ экс-руководителя 5-й службы ФСБ генерал-полковника Сергея Беседу и бывшего советника Путина Владислава Суркова будут судить за растрату средств. Если бы украинская "операция Путина" увенчалась успехом, они бы получили звания героев, считает Пионтковский.

В сложившейся ситуации банальное обвинение в воровстве – формальное, вышеназванных деятелей судят за провал операции в Украине и неправильное информирование главы Кремля о настроениях украинцев.

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Что касается Медведчука, он прекрасно понимает перспективу оказаться с ними в одной камере, уточнил журналист.

Дело Медведчука