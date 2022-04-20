Медведчук очень не хочет в Москву — Пионтковский

Андрей Пионтковский высказался о судьбе Медведчука / Фото: Коллаж: Сегодня
Задержанный политик Виктор Медведчук может назвать несколько новых фамилий следствию, считает российский журналист и политический деятель Андрей Пионтковский.
Однако, по мнению эксперта, сегодня кум Путина очень не хочет в Москву. Об этом Пионтковский рассказал в интервью Наталье Влащенко на Youtube-канале "Україна 24".
"Все знали, что они деньги воровали, как эти финансовые потоки шли, кому платили. Ну назовет (Медведчук. – Ред.) еще несколько фамилий. Но все знали прикормленных им политологов, этого украинского квазимодо и певца Кремля Погребинского и Карасева. Всех назовут, на кого деньги шли, и их засудят", — считает журналист.
Пионтковский уверен, что говорить об обмене Медведчука заставляют, сам он этого не делал бы.
"Я уверен, что Медведчука заставляют говорить что-то об обмене. Он не хочет в Москву, там его посадят в ту же камеру, и это будет дело Суркова-Беседы-Медведчука о растрате", — убежден Пионтковский.
Пионтковский напомнил, что в РФ экс-руководителя 5-й службы ФСБ генерал-полковника Сергея Беседу и бывшего советника Путина Владислава Суркова будут судить за растрату средств. Если бы украинская "операция Путина" увенчалась успехом, они бы получили звания героев, считает Пионтковский.
В сложившейся ситуации банальное обвинение в воровстве – формальное, вышеназванных деятелей судят за провал операции в Украине и неправильное информирование главы Кремля о настроениях украинцев.
Что касается Медведчука, он прекрасно понимает перспективу оказаться с ними в одной камере, уточнил журналист.
Дело Медведчука
- 12 апреля Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины поймала главу партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. Сеть тут же взорвалась разнообразными мемами на эту тему.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Медведчуку сегодня, чтобы выжить, надо спрятаться в украинской тюрьме, с гарантированным многолетним тюремным сроком. В РФ его обязательно ликвидируют как человека, который регулярно врал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны.
- Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил обменять задержанного Медведчука на мариупольцев.
- Публично Кремль открещивается от Виктора Медведчука и не собирается его официально забирать в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что политик-беглец не гражданин России, а иностранный политический деятель, и Кремль не уверен, что Медведчук хочет, чтобы его обменивали на украинских пленных.