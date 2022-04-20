Медведчук дуже не хоче до Москви — Піонтковський

Андрій Піонтковський висловився про долю Медведчука / Фото: Колаж: Сьогодні
Затриманий політик Віктор Медведчук може назвати кілька нових прізвищ слідству, вважає російський журналіст та політичний діяч Андрій Піонтковський.
Проте, на думку експерта, сьогодні кум Путіна не хоче до Москви. Про це Піонтковський розповів в інтерв'ю Наталії Влащенко для Youtube-каналу "Україна 24".
"Всі знали, що вони крали гроші, як ці фінансові потоки йшли, кому платили. Ну, назве (Медведчук. – Ред.) ще кілька прізвищ. Але всі знали пригодованих ним політологів, цього українського квазімодо та співака Кремля Погребинського та Карасьова. Усіх назвуть, на кого гроші йшли, та їх засудять", — вважає журналіст.
Піонтковський упевнений, що говорити про обмін Медведчука змушують, сам би він цього не робив.
"Я впевнений, що Медведчука змушують говорити про обмін. Він не хоче до Москви, там його посадять у ту саму камеру, і це буде справа Суркова-Бесєди-Медведчука про розтрату", – переконаний Піонтковський.
Піонтковський нагадав, що у РФ екскерівника 5-ї служби ФСБ генерал-полковника Сергія Бесєду та колишнього радника Путіна Владислава Суркова судитимуть за розтрату коштів. Якби українська "операція Путіна" увінчалася успіхом, вони здобули б звання героїв, вважає Піонтковський.
У цій ситуації банальне звинувачення у крадіжці – формальне, вищезгаданих діячів судять за провал операції в Україні та неправильне інформування глави Кремля про настрої українців.
Щодо Медведчука, він чудово розуміє перспективу опинитися з ними в одній камері, уточнив журналіст.
Справа Медведчука
- 12 квітня Зеленський повідомив, що Служба безпеки України спіймала голову партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука. Мережа відразу вибухнула різноманітними мемами на цю тему.
- Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що Медведчуку сьогодні, щоб вижити, треба сховатися в українській в'язниці, з гарантованим багаторічним тюремним терміном. У РФ його обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крала гроші та в результаті стала одним з ініціаторів війни.
- Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував обміняти затриманого Медведчука на маріупольців.
- Публічно Кремль відхрещується від Віктора Медведчука і не збирається офіційно його забирати до Москви. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що політик-втікач не громадянин Росії, а іноземний політичний діяч, і Кремль не впевнений, що Медведчук хоче, щоб його обмінювали на українських полонених.