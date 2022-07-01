Медведев угрожает Западу войной из-за мощных санкций против России

Медведев угрожает США и ЕС войной/Фото: коллаж: "Сегодня"

Санкции Европейского Союза и США против России чрезвычайно давят на страну-агрессора. Поэтому РФ может объявить о новой войне.

Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщают прокремлевские "РИА Новости".

Реклама

Подробности

"Хотел бы еще раз отметить, что при определенных обстоятельствах такие враждебные меры могут быть квалифицированы как акт международной агрессии. И даже как casus belli (лат. – повод для войны)", — заявил Медведев.

Он отметил, что якобы циничная практика односторонних ограничительных мер против России, незаконность которых неоднократно подчеркивалась на всех уровнях, похожа на объявление экономической войны.

Путин цинично лжет об ударе оккупантов по Кременчугу

Президент России Владимир Путин продолжает промывать мозги всем россиянам. В этот раз он ляпнул очередную ложь об обстреле оккупантами Кременчуга.

По словам российского диктатора, его оккупанты не бьют по гражданским объектам в Украине.

Реклама

"Нет там никакого теракта, ни по каким гражданским объектам российская армия удары не наносит", — сказал президент РФ.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что российские пропагандисты начали готовить РФ к провалам в войне. Также мы писали, что Арестович спрогнозировал замедление темпов российского наступления.