Месть за рейс MH17. Нидерланды передали Украине снаряды, а РФ – пламенный привет

Нидерланды передали Украине помощь. Фото: коллаж "Сегодня"

Нидерланды передали в Украину артиллерийские снаряды. При этом на них оставили надписи: "Месть за МН17". Таким образом России передали пламенный привет.

Об этом сообщил пользователь Twitter Jimmy.

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"Месть за МН17", — написано на голландском языке на корпусе снаряда.

MH17 – это коммерческий авиалайнер со 193 пассажирами из Нидерландов, сбитый Россией в 2014 году.

Отметим, что с начала войны Нидерланды стали одним из крупнейших поставщиков военной помощи в Украину.

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Снаряды от Нидерландов

Премьер Нидерландов поставил диагноз Путину – сумасшедший

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не стал долго подбирать слова для определения действий президента России Владимира Путина, который 21 февраля признал террористические "ЛДНР", а 22 февраля уже отправил свои войска в чужую страну.

Как сообщает немецкое издание Der Spiegel, голландский политик назвал хозяина Кремля "сумасшедшим" и "полным параноиком".

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"Конечно, этот человек совершенно сумасшедший", — заявил Рютте.

"Он описывает киевское правительство как диктатуру, хотя это разумно функционирующая страна с демократически избранным правительством и свободной прессой", — подчеркнул Рютте, добавив, что Россия сама страдает от отсутствия свободы, в том числе свободы прессы.

Премьер-министр Нидерландов заверил, что в ответ на нарушения территориальной целостности Украины Москве стоит ждать серьезных санкций.

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