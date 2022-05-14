Помста за рейс MH17. Нідерланди передали Україні снаряди, а Росії – палкий привіт

Нідерланди передали Україні допомогу. Фото: колаж "Сьогодні"

Нідерланди передали в Україну артилерійські снаряди. Водночас на них залишили написи: "Помста за МН17". Так, Росії передали палкий привіт.

Про це повідомив користувач Twitter Jimmy.

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"Помста за МН17", – написано голландською мовою на корпусі снаряда.

MH17 – це комерційний авіалайнер зі 193 пасажирами з Нідерландів, збитий Росією 2014 року.

Зазначимо, що з початку війни Нідерланди стали одним із найбільших постачальників військової допомоги Україні.

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Снаряди від Нідерландів

Прем'єр Нідерландів поставив діагноз Путіну – божевільний

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте не довго добирав слова для визначення дій президента Росії Володимира Путіна, який 21 лютого визнав терористичні "ЛДНР", а 22 лютого вже відправив свої війська в чужу країну.

Як повідомляє німецьке видання Der Spiegel, голландський політик назвав господаря Кремля "божевільним" та "повним параноїком".

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"Звичайно, ця людина абсолютно божевільна", — заявив Рютте.

"Він описує київський уряд як диктатуру, хоча це країна, що розумно функціонує, з демократично обраним урядом та вільною пресою", — підкреслив Рютте, додавши, що Росія сама страждає від відсутності свободи, зокрема свободи преси.

Прем'єр-міністр Нідерландів запевнив, що у відповідь на порушення територіальної цілісності України, Москві варто чекати на серйозні санкції.

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