Между Путиным и Шойгу раскол: Гудков сообщил о напряженных отношениях

Последний раз глава Шойгу был в новостях 11 марта / Коллаж "Сегодня"
Между президентом РФ Владимиром Путиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу произошел раскол и все может быть из-за сомнений насчет каких-то поручений главы России. Об этом рассказал российский политик, общественный деятель Дмитрий Гудков журналистам канала "Украина 24" в эфире проекта FREEDOM.
"Если бы Шойгу и Герасимова арестовали, информация всплыла бы точно. Не думаю, что их арестовали. Если не уволить и не отстранить, то могли хотя бы перестать с ними общаться, потому что они, наверное, высказывали сомнения насчет каких-то поручений Путина. Не исключено, что это могло быть связано с введением режима особой готовности, когда проверяют готовность ядерного оружия", – говорит Дмитрий Гудков.
Российский политик предполагает, что внутри команды сейчас достаточно напряженные отношения.
"Я не знаю, что там было, но очевидно, что там какая-то проблема: либо проблема со здоровьем, либо проблема в отношениях между Путиным и Шойгу. Наверное, там очень напряженные отношения внутри команды", – добавил Дмитрий Гудков.
Как часто Шойгу появлялся в СМИ до 11 марта
До этого события с личным участием Шойгу проходили раз в несколько дней.
- 8 марта пресс-служба Минобороны сообщила, что Шойгу поговорил с министром обороны Турции.
- 4 марта на сайте сообщалось о разговоре министра с генсеком ООН.
- 1 марта агентства публиковали заявление Шойгу о том, что российская армия продолжит войну в Украине.
- 27 февраля он присутствовал на встрече с Путиным.
- 24 февраля пресс-служба Минобороны сообщила, что Шойгу поручил создать "безопасные коридоры для украинских военных, сложивших оружие".
Но пропал не только Шойгу. После 11 марта не сообщалось и о мероприятиях с участием главы Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.
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