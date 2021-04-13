Microsoft исправила важную уязвимость: отреагировали даже у Байдена

Американская компания Microsoft опубликовала обновления для своего серверного сервиса Microsoft Exchange Server, и американская администрация призывает всех установить эти обновления.
Об этом заявили 13 апреля в Белом доме.
Обновления исправляют программные уязвимости, которые американская администрация обнаружила в Microsoft Exchange Server и сообщила о них компании.
Это назвали "примером ответственного и прозрачного подхода" Белого дома к устранению уязвимостей, а кибербезопасность – главным приоритетом администрации Байдена.
"Мы настоятельно призываем всех владельцев и операторов серверов Microsoft Exchange Server немедленно установить последние обновления", – говорится в заявлении.
В качестве личного примера Белый дом потребовал от всех федеральных агентств США немедленно обновить свои серверы.
Напомним, в марте Microsoft сообщила о том, что связанные с Китаем хакеры удаленно взламывали почтовые ящики, используя недостатки в программном обеспечении Microsoft Exchange Server.
В результате среди пострадавших оказалась даже Европейская банковская организация.
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