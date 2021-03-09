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Европейская банковская организация подверглась кибератаке из-за Microsoft

9 марта, 01:28

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Всю почтовую систему EBA временно отключили

Серверы электронной почты Европейской банковской организации (EBA) стали уязвимы в результате глобальной кибератаки из-за недостатков в программном обеспечении Microsoft Exchange, о которых ранее заявила сама компания.

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Об этом сообщает BBC.

В банковской организации Европейского Союза подозревают, что с их серверов мог быть получен доступ к личным данным. Поэтому на время оценки ущерба, всю почтовую систему EBA отключили.

"EBA работает над тем, чтобы определить, к каким данным был получен доступ", – говорится в сообщении организации.

Серверы Microsoft Exchange широко используются для электронной почты крупными предприятиями и правительствами. но лишь немногие организации на данный момент признали, что подверглись нападению.

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Ранее в Microsoft заявили, что кибератака использовала уязвимости в системе электронной почты Microsoft Exchange, а также иногда использовались украденные пароли. Затем применялось удаленное управление почтовым сервером и похищались данные.

Напомним, Белый дом призвал операторов компьютерных сетей проверить, не пострадали ли их системы при последней хакерской атаке на программное обеспечение Microsoft для корпоративной почты Outlook, поскольку угроза сохраняется даже после выпущенных компанией обновлений безопасности.

Мы также сообщали, что связанные с российскими властями хакеры, которых подозревают в масштабном взломе корпоративных и правительственных систем США, получили доступ к внутренним системам корпорации Microsoft и исходному коду, который используется для создания программных продуктов.

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