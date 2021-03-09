Європейська банківська організація зазнала кібератаки через Microsoft

Сервери електронної пошти Європейської банківської організації (EBA) стали уразливі в результаті глобальної кібератаки через недоліки в програмному забезпеченні Microsoft Exchange, про які раніше заявила сама компанія.

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Про це повідомляє BBC.

У банківській організації Європейського Союзу підозрюють, що з їхніх серверів міг бути отриманий доступ до особистих даних. Тому на час оцінки збитків, всю поштову систему EBA відключили.

"EBA працює над тим, щоб визначити, до яких даних був отриманий доступ", – йдеться в повідомленні організації.

Сервери Microsoft Exchange широко використовуються для електронної пошти великими підприємствами і урядами, але лише деякі організації визнали, що зазнали нападу.

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Раніше в Microsoft заявили, що кібератака використовувала уразливості в системі електронної пошти Microsoft Exchange, а також іноді використовувалися вкрадені паролі. Потім застосовувалося віддалене управління поштовим сервером і викрадалися дані.

Нагадаємо, Білий дім закликав операторів комп'ютерних мереж перевірити, чи не постраждали їхні системи під час останньої хакерської атаки на програмне забезпечення Microsoft для корпоративної пошти Outlook, оскільки загроза зберігається навіть після випущених компанією оновлень безпеки.

Ми також повідомляли, що пов'язані з російською владою хакери, яких підозрюють у масштабному зламуванні корпоративних і урядових систем США, отримали доступ до внутрішніх систем корпорації Microsoft і вихідного коду, який використовується для створення програмних продуктів.

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