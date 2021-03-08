Белый дом предупредил о сохраняющейся угрозе кибератак на ПО Microsoft

США призвали все компании проверить свои сети на наличие взлома

Белый дом призвал операторов компьютерных сетей предпринять дальнейшие шаги, чтобы определить, не пострадали ли их системы при последней хакерской атаке на программное обеспечение Microsoft для корпоративной почты Outlook, поскольку угроза сохраняется даже после выпущенных компанией обновлений безопасности.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Администрации президента США.

В Белом доме уверены, что выпущенное Microsoft обновление не полностью устранило уязвимость, и хакеры могут снова получить доступ к пострадавшим серверам, также там не исключают возможность дальнейших атак на них третьих лиц.

"Мы снова подчеркиваем, что обновление и меры по устранению последствий не исправят ситуацию, если серверы уже скомпрометированы. Очень важно, чтобы каждая компания, чей север имеет уязвимости, предприняла шаги, чтобы установить, не стала ли она объектом атаки", - заявил представитель Белого дома

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Отмечается, что администрация президента США Джозефа Байдена уже сформировала целевую группу для выработки мер реагирования и там ожидают "всестороннего правительственного ответа" на проблему.

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Напомним, на днях компания Microsoft заявила, что связанная с китайским правительством группа хакеров удаленно взламывала почтовые ящики, используя уязвимости в программном обеспечении Microsoft Exchange Server и пытаясь похитить информацию различных организаций в США.

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