Мир на пороге третьей волны коронавируса – глава ВОЗ

По мнению главы ВОЗ, "Дельта" вскоре станет доминирующим штаммом во всем мире, если еще не стал

Мир ждет очередная волна заболеваемости. Коллаж: Routes/Pixabay

В мире начинается ранняя стадия третьей волны коронавируса из-за нового штамма "Дельта", который уже распространился на 111 стран.

Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

Читайте также: ВОЗ заявила о победе новых штаммов COVID над вакцинацией и назвала виновных

По его словам, количество новых случаев COVID-19 во всем мире растет четвертую неделю подряд. После десяти недель снижения число смертей от вируса вновь стало увеличиваться.

"Вариант "Дельта" присутствует сейчас в 111 странах, и мы ожидаем, что вскоре он станет доминирующим штаммом во всем мире, если еще не стал", — сказал глава ВОЗ.

Реклама

Гебреисус также пожаловался на непропорциональное распределение вакцин, из-за чего большая часть населения мира остается уязвимой к инфекции.

"Я призвал к массовой вакцинации как минимум 10% населения каждой страны к сентябрю, как минимум 40% к концу этого года и как минимум 70% к середине следующего года. Для достижения этих целей нам нужно 11 миллиардов доз вакцины", — сообщил глава ВОЗ.

Напомним, в Украине уже есть двое больных со штаммом "Дельта", они вернулись из России. Вероятно, именно там и подхватили болезнь.

Кроме того, в Украине начали подготовку к борьбе с "Дельта"-штаммом коронавируса. В связи с этим в стране могут ужесточить карантин.