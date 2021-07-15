Світ на порозі третьої хвилі коронавірусної хвороби – глава ВООЗ

На думку глави ВООЗ, "Дельта" незабаром стане домінувати серед штамів у всьому світі, якщо ще не став

Восени Україну чекає чергова хвиля захворюваності. Коллаж: Routes/Pixabay

У світі починається рання стадія третьої хвилі коронавірусної хвороби через новий штам "Дельта", який вже поширився на 111 країн.

Про це заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреїсус.

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За його словами, кількість нових випадків COVID-19 у всьому світі зростає четвертий тиждень поспіль. Після десяти тижнів зменшення кількості смертей через вірус знову почала зростати.

"Варіант "Дельта" присутній тепер у 111 країнах, і ми очікуємо, що незабаром він стане домінувати серед штамів у всьому світі, якщо ще не став", – сказав глава ВООЗ.

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Гебреїсус також поскаржився на непропорційний розподіл вакцин, через що велика частина населення світу залишається вразливою до інфекції.

"Я закликав до масової вакцинації щонайменше 10% населення кожної країни до вересня, щонайменше 40% – до кінця цього року і щонайменше 70% – до середини наступного року. Для досягнення цієї мети нам потрібно 11 мільярдів доз вакцини", – повідомив глава ВООЗ.

Нагадаємо, в Україні вже є двоє хворих через штам "Дельта", вони повернулися з Росії. Ймовірно, саме там і підхопили хворобу.

Крім того, в Україні почали підготовку до боротьби з дельта -штамом коронавірусу. Через це в країні можуть посилити карантин.