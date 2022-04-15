Военный ликбез для Запада. Противники войны в Украине объявили "кровавый месяц" посольствам России

Акции в поддержку Украины приобретают все более радикальный характер / Коллаж "Сегодня"

Массовые акции протеста против российского вторжения охватили столицы ведущих стран мира. Их практически ежедневно устраивают выходцы из Украины и неравнодушные местные жители. Во время таких митингов украинцы показывают, что на самом деле принес "русский мир" в нашу страну – насилие, разруху и смерть.

В последние дни акции приобрели более радикальный характер. После того, как стало известно о фактах массового изнасилования украинок, женщины стали выходить на акции под посольства РФ в окровавленных одеждах. В Чехии даже объявили дипмиссиям России "кровавый месяц".

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Сайт "Сегодня" собрал самые яркие акции.

Израиль

13 апреля перед посольством РФ в Тель-Авиве собралась группа женщин в белых платьях, залитых красной краской. Как сообщили участники, на акцию вышли гражданки Израиля, Украины, а также россиянки, которые не согласны с действиями их страны.

Протест в Тель-Авиве

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Акция началась незадолго до завершения рабочего дня в российском посольстве. Участницы хотели, чтобы уходящие домой сотрудники дипмиссии увидели "кровавые пятна мирных граждан Украины", от которых России не так-то просто будет "отмыться".

Протест в Тель-Авиве

Эстония

Примерно такую же картину 13 апреля видели сотрудники посольства России в Эстонии. Как сообщает агентство ERR, в Таллинне около 20 женщин и мужчин надели темные мешки на головы и вышли на улицу со связанными руками и в окровавленном белье.

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Таким образом они хотели привлечь внимание к массовым изнасилованиям российскими солдатами граждан Украины.

Акция в Таллинне

Чехия

"Российские солдаты насилуют и убивают невинных женщин и детей в Украине. Люди, которые поддерживают эту войну, тем самым поддерживают военные преступления, эти жестокие зверства, и сами являются соучастниками этих действий. Это наше послание сторонникам путинского режима в России, Эстонии и других странах", – заявил один из участников акции.

В Праге аналогичные протесты начались еще 26 марта, когда группа чешских активистов облила искусственной кровью вход в посольство России в этой стране.

Как сообщает местный портал Seznam Zpravy, каждый из участников пришел в посольство с пятилитровым ведром искусственной крови (примерно столько есть в теле взрослого человека).

Кровь для сотрудников МИД России в Праге

"Наша акция является ответом на убийства невинных мирных жителей, особенно детей, женщин и пожилых людей. Наша "кровь" – ничто по сравнению с действительно пролитой кровью из-за бездушной политики Путина", – заявил один из участников.

Организаторы акции объявили "кровавый месяц" для имущества России в Чехии и определили список из 15 зданий.

США

В Америке многотысячные акции в поддержку Украины проходят в выходные дни. В будни посольство России также не оставляют в покое.

Вечером 14 апреля на фасаде дипломатического здание появилось изображения флага Украины. Правда, охрана посольства попыталась яркими прожекторами перебить желто-голубые цвета. Борьба шла несколько часов и у россиян ничего не получилось, написал в своем телеграм-канале советник министра МВД Антон Геращенко.

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