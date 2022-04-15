Противники війни в Україні оголосили "кривавий місяць" посольствам Росії

Акції на підтримку України набувають все більш радикального характеру / Колаж "Сьогодні"

У війні проти російської агресії існує ще один фронт, який охопив столиці провідних країн світу. Це – акції протесту, які практично щодня влаштовують вихідці з України та жителі різних країн світу, які нас підтримують. Під час таких мітингів українці показують, що насправді приніс "російський світ" до нашої країни – насильство, розруху та смерть мирних мешканців. Водночас, учасники вимагає від урядів провідних країн світу закрити небо над Україною, надати нашій країні достатню військову допомогу та продовжувати давати на Росію жорсткішими санкціями.

В останні дні акції набули радикальнішого характеру. Після того, як стало відомо про факти масового згвалтування українок на тимчасово окупованих армією РФ населених пунктах, жінки стали виходити на акції під посольства РФ в закривавленому одязі. У Чехії навіть оголосили дипмісіям Росії "кривавий місяць".

Реклама

Портал "Сьогодні" зібрав найяскравіші акції.

Ізраїль

13 квітня перед посольством РФ у Тель-Авіві зібралася група жінок, яки прийшли у білих сукнях, облитих червоною фарбою. Як повідомляють учасники, на акцію прийшли громадяни Ізраїлю, вихідці з України, а також вихідці з Росії, які не погоджуються з діями їхньої країни.

Протест у Тель-Авіві

Реклама

Акція розпочалася незадовго до завершення робочого дня у російському посольстві. Учасники хотіли, щоб співробітники дипмісії, що йдуть додому, бачили "криваві плями мирних громадян України", від яких не так просто буде "відмитися".

Протест у Тель-Авіві

Естонія

Приблизно таку саму картину 13 квітня бачили співробітники посольства Росії в Естонії. Як повідомляє агентство ERR, у Таллінні близько 20 жінок і чоловіків одягли темні мішки на голови і вийшли на вулицю зі зв'язаними руками та в закривавленій білизні.

Реклама

Таким чином, вони хотіли привернути увагу до масових зґвалтувань російськими солдатами громадян України.

Акція у Таллінні

Чехія

"Російські солдати гвалтують та вбивають безневинних жінок та дітей в Україні. Люди, які підтримують цю війну, тим самим підтримують військові злочини, ці жорстокі звірства, і є співучасниками цих дій. Це наше послання прихильникам путінського режиму в Росії, Естонії та інших країнах", – заявив один із учасників акції.

У Празі аналогічні протести розпочалися ще 26 березня, коли група чеських активістів облила штучною кров'ю вхід до посольства Росії у цій країні.

Як повідомляє місцевий портал Zoznam Spravy, кожен із учасників прийшов у посольство з 5-літровим відром штучної крові (приблизно стільки є в тілі дорослої людини).

Кров для співробітників МЗС Росії у Празі

"Наша акція є відповіддю на вбивство безневинних мирних жителів, особливо дітей, жінок та людей похилого віку. Наша "кров" — ніщо в порівнянні з справді пролитою кров'ю через бездушну політику Путіна" , – заявив один із учасників.

Організатори акції оголосили "кривавий місяць" для майна Росії у Чехії та визначили список із 15 будівель.

США

В Америці багатотисячні акції на підтримку України відбуваються у вихідні. У будні посольство Росії також не дають спокою.

Увечері 14 квітня на фасаді дипломатичної будівлі з'явилося зображення прапора України. Щоправда, охорона посольства спробувала яскравими прожекторами перебити кольори українського прапора. Боротьба тривала кілька годин і у росіян нічого не вийшло, написав на своєму телеграм-каналі радник міністра МВС Антон Геращенко.

Обстановка