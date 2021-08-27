Много погибших и отставки в Минобороне: все о смертельном ЧП на складе в Казахстане

В Казахстане в районе складов прогремел взрыв. Коллаж: "Сегодня"

Погибли пять человек, десятки пострадали из-за серии взрывов и пожара на территории военной части Казахстана. В Минобороне не исключили версию поджога, глава ведомства заявил о планах уйти в отставку.

Что сейчас происходит на месте ЧП

Все дороги к месту происшествия, в том числе железная дорога перекрыты. Эвакуируется населения близлежащих сел Базарбай, Үш-Бұлақ, Жаңатұрмыс. С целью охраны общественного порядка и недопущения мародерства организовано патрулирование эвакуированных населенных пунктов.

На месте происшествия создан оперативный штаб. Министром обороны, министр по чрезвычайным ситуациям и комиссия оборонного ведомства находятся на месте.

"В настоящее время, ночью уже, хлопки прекратились, происходит догорание и тление остатков. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. К сожалению, четыре человека при ликвидации последствий погибли. Это полковник Капезов, военный прокурор южного региона; сержант по контракту войсковой части Мешінбай; ефрейтор по контракту Жанболатов и служащий военизированной охраны Данбаев. Пользуясь случаем, еще раз от имени всех коллег, выражаю соболезнования близким погибших", – сказал Нурлан Ермекбаев на брифинге.

Стало известно еще об одном погибшем военнослужащем воинской части в Жамбылской области. Это начальник пожарной команды старшина контрактной службы Надирбеков Еркин Ерикбаевич, непосредственно руководил работой по тушению пожара на складе инженерных боеприпасов.

Кроме того, министр обороны Казахстана не исключает, что причиной пожара на складе воинской части в Жамбылской области мог быть умышленный поджог.

"Причины произошедшего сейчас выясняет созданная оперативно-следственная группа. Мы не исключаем различные причины. Это может быть нарушение требований безопасности, может быть самовозгорание, химическая реакция, не исключается также умышленный поджог или диверсия", – сказал Ермекбаев

По состоянию на 27 августа, в больницах региона находятся 28 пострадавших, 6 человек – в тяжелом состоянии, 5 погибших. В настоящее время с несколькими людьми не установлена связь, осуществляются поисковые работы.

Министр обороны Казахстана решил подать в отставку

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев заявил, что принял решение подать в отставку.

"В первую же минуту после сообщения о взрывах принял решение подать в отставку", – об этом он сообщил, отвечая на вопрос журналистов после брифинга.

Ермекбаев отметил, что "окончательное решение примет руководство страны".

Что известно про горящий склад

Воинская часть и склад инженерных боеприпасов существуют с 1972 года. После ликвидации последствий пожара в Арыси в 2019 году на этот склад была вывезена часть инженерных боеприпасов.

"Эти боеприпасы предназначены для локальных подрывов и не оснащены снарядами дальнего действия. Хранение инженерных боеприпасов на складе осуществляется в наземных хранилищах", – уточнили в ведомстве.

Инженерные боеприпасы представляют собой приспособления для подрыва различных объектов, как природных (скал, гор), так и созданных (зданий, сооружений). Могут применяться также для подрыва техники и живой силы противника.

Это заряды, фугасы, противопехотные и противотанковые мины, тротил и другие взрывчатые вещества.

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