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При взрывах в Кабуле погибли более 70 человек, десятки ранены

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
27 августа, 00:20
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В результате терактов у аэропорта столицы Афганистана погибли десятки людей, в том числе военные США, более 150 человек получили ранения
Взрыв у аэропорта Кабула унес жизни 13 человек. Раненых более 50 человек / Коллаж "Сегодня"
Взрыв у аэропорта Кабула унес жизни 13 человек. Раненых более 50 человек / Коллаж "Сегодня"

В результате взрывов в столице Афганистана Кабуле в четверг, 26 августа, погибли по меньшей мере 72 человека и 158 пострадали.

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Об этом со ссылкой на американских и афганских чиновников сообщил телеканал Al Arabiya.

На данный момент известно, что ответственность за несколько терактов взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГИЛ).

Всего в четверг в афганской столице прогремело по меньшей мере четыре взрыва – два первых у аэропорта и возле отеля Baron, где было много иностранцев, в том числе граждан Британии и США. Первый взрыв устроил смертник, затем взорвался заминированный автомобиль.

Позже прозвучало еще два взрыва. Талибы утверждают, что последний был контролируемым – его произвели американские военные, уничтожая боеприпасы.

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Отметим, в Пентагоне уже заявили, что при терактах погибли 12 военнослужащих США и по меньшей мере 15 получили ранения.

Что было ранее

  • После того как весной США начали вывод войск из Афганистана, движение "Талибан" быстро и почти без сопротивления захватило столицы более 20 провинций страны.
  • 13 августа 2021 года талибы вошли в Кабул. После непродолжительных переговоров из страны улетел президент Ашраф Гани.
  • Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты и другие страны в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своих посольств в Кабуле. На некоторых самолетах смогли вылететь за границу несколько сотен афганцев.
  • 19 августа люди продолжали попытки прорваться в аэропорт Кабула – единственное место в стране, которое не контролируют исламисты. Боевики открывали по людям огонь.

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