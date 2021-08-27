При взрывах в Кабуле погибли более 70 человек, десятки ранены

В результате терактов у аэропорта столицы Афганистана погибли десятки людей, в том числе военные США, более 150 человек получили ранения

Взрыв у аэропорта Кабула унес жизни 13 человек. Раненых более 50 человек / Коллаж "Сегодня"

В результате взрывов в столице Афганистана Кабуле в четверг, 26 августа, погибли по меньшей мере 72 человека и 158 пострадали.

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Об этом со ссылкой на американских и афганских чиновников сообщил телеканал Al Arabiya.

На данный момент известно, что ответственность за несколько терактов взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГИЛ).

Всего в четверг в афганской столице прогремело по меньшей мере четыре взрыва – два первых у аэропорта и возле отеля Baron, где было много иностранцев, в том числе граждан Британии и США. Первый взрыв устроил смертник, затем взорвался заминированный автомобиль.

Позже прозвучало еще два взрыва. Талибы утверждают, что последний был контролируемым – его произвели американские военные, уничтожая боеприпасы.

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Отметим, в Пентагоне уже заявили, что при терактах погибли 12 военнослужащих США и по меньшей мере 15 получили ранения.

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