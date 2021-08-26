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Конец эвакуации? В Кабуле в результате теракта погибли 12 морпехов США

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
26 августа, 22:30
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Пентагон подтвердил гибель своих солдат в результате теракта в Афганистане
США решили оставить в Кабуле только 1000 военных / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
США решили оставить в Кабуле только 1000 военных / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Во время нападения смертника на аэропорт Кабула погибли 12 военнослужащих США и по меньшей мере 15 получили ранения.

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Об этом заявил на брифинге глава Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи. "Сегодня тяжелый день", – добавил он.

Как известно, террорист выбрал ворота, которые находятся в зоне ответственности американских военных.

Неофициальные источники

По информации источников газеты Wall Street Journal, среди жертв взрыва было четверо морских пехотинцев США. Еще по меньшей мере трое получили ранения.

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По данным телеканала Fox News, который ссылается на свои военные источники, среди жертв оказались десять морских пехотинцев США. Источники телеканала добавили, что цифра, возможно, еще вырастет.

Миссия сворачивается

Последний борт австралийцев, который вывез несколько сотен афганцев / Фото Reuters
Последний борт австралийцев, который вывез несколько сотен афганцев / Фото Reuters

После нападение ИГИЛ ряд стран заявили о прекращении своей миссии в Афганистане, которая к этому моменту сводилась лишь к эвакуации афганцев на своих военных самолетах в аэропорты ближайших стран-союзников.

Министр иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксен Сёрейде заявила, что временно прекращает вывоз людей из-за того, что в аэропорт невозможно зайти. "Двери аэропорта закрыты и впустить людей теперь невозможно", – сказала она в интервью норвежскому телеканалу TV2.

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Канада заявила об окончании операции по эвакуации людей. "Мы оставались в Афганистане так долго, как только могли. Жаль, что у нас нет возможности остаться дольше и всех спасти, нам бы этого очень хотелось", – заявил канадский генерал Уэйн Эйр.

Ранее в четверг еще до теракта об окончании своей миссии сообщили Бельгия, Дания (больше рейсов не будет), Нидерланды (последний рейс улетит до конца дня) и Франция (последний рейс – в пятницу вечером).

Напомним, что

  • После того как весной США начали вывод войск из Афганистана, движение "Талибан" быстро и почти без сопротивления захватило столицы более 20 провинций страны.
  • 13 августа 2021 года талибы вошли в Кабул. После непродолжительных переговоров из страны улетел президент Ашраф Гани.
  • Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты и другие страны в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своих посольств в Кабуле. На некоторых самолетах смогли вылететь за границу несколько сотен афганцев.
  • 19 августа люди продолжали попытки прорваться в аэропорт Кабула – единственное место в стране, которое не контролируют исламисты. Боевики открывали по людям огонь.
  • Сайт "Сегодня" писал, что движение "Талибан" опасно не только для граждан Афганистана, оно опасно для всего мира, поскольку практикует теракты.

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