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Посольство США эвакуируют из Афганистана

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
15 августа, 14:00
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Посольство покинули несколько сотрудников. По данным СМИ, американские дипломаты должны будут покинуть Афганистан к концу августа
США воздухом экстренно эвакуируют посольство из Кабула. Фото: Reuters
США воздухом экстренно эвакуируют посольство из Кабула. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден одобрил отправку дополнительных вооруженных сил в Афганистан, чтобы помочь безопасно свернуть американское посольство и вывести персонал из Афганистана. Штаты начали эвакуировать сотрудников своего посольства в Кабуле из Афганистана.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, который попросил об анонимности.

"Сейчас, в момент нашего разговора, у нас эвакуируется небольшая группа людей, большинство сотрудников готовы уехать... посольство продолжает функционировать", — сказал он.

Кроме того, Байден сообщил, что США сообщили представителям "Талибана" в Дохе, что "любые действия с их стороны на территории Афганистана, которые ставят под угрозу персонал США или нашу миссию там, будут встречены быстрыми и сильными вооруженными силами США".

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Заявление Байдена привело к наступлению

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Повстанцы захватили большую часть северного, западного и южного Афганистана в ходе наступления менее чем за три недели до того, как США собираются вывести свои последние войска, что вызывает опасения по поводу полного переворота боевиков или новой гражданской войны в Афганистане.

Согласно сообщениям из Афганистана, движение "Талибан" уже захватило столицы почти 20 провинций страны: Файзабад, Газни, Фарах, Кандагар, Герат, Пули-Хумри, Кундуз и другие.

Десятки тысяч афганцев покинули свои дома.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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