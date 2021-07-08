США оставили Афганистан на растерзание "Талибану": Байден назвал причину

Америка добилась, чего хотела получить, вводя войска в Афганистан в 2001 году – теперь защищать страну от "Талибана" должны сами афганцы

Байден объяснил решение вывести войска США из Афганистана. Фото: коллаж "Сегодня"

Военное присутствие США не поможет Афганистану решить неразрешимые проблемы этой страны, считает американский президент Джо Байден.

Об этом сообщает CNN.

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Глава Белого дома настоял на верности своего решения вывести американских военнослужащих из Афганистана и подчеркнул, что теперь настал черед афганцам самостоятельно оборонять свою страну, а США больше ничего не могут для них сделать.

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"Я не отправлю еще одно поколение американцев на войну в Афганистане без разумных ожиданий иного результата", – сказал Байден 8 июля.

По его словам, сейчас группировка "Талибан" стала еще мощнее в военном отношении, чем даже в 2001 году, когда началась международная интервенция в Афганистан. И это лишь подтверждает, что "еще один год боевых действий в Афганистане – это не решение, а повод оставаться там на неопределенный срок".

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"Мы вошли в Афганистан не для становления их нации. Право и ответственность выбирать свое будущее и метод управления страной принадлежит только афганскому народу", – подчеркнул Байден.

При этом американский лидер считает выполненной миссию военного вторжения в Афганистан – предотвратить повторение теракта масштаба 9/11. Поэтому последние американские военные покинут территорию этой страны к 31 августа – это на несколько недель быстрее, чем планировалось изначально.

Америка не должна привязываться к политике 20-летней давности, ей следует решать глобальные вызовы сегодняшнего дня, резюмировал президент.

Напомним, 29 апреля после приказа президента США Джо Байдена американские войска официально начали покидать Афганистан. Вместе с ними из страны уходят войска и других стран-членов НАТО.

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