Много погибших и раненых: в США школьник устроил кровавую бойню (видео)

Школьник расстрелял людей/Фото: коллаж: "Сегодня"

В американском городе Ювалд (штат Техас) школьник устроил кровавую стрельбу. В результате погибли 14 детей и один преподаватель.

Об этом сообщает ABC News.

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По словам губернатора штата Грега Эббота, 18-летний подозреваемый, ученик средней школы, также мертв.

"Он ужасно и непостижимо застрелил 14 учеников и убил учителя", — сказал Эббот.

Кроме того, подозреваемый застрелил свою бабушку, прежде чем войти в школу. Эббот отметил, что у стрелка был пистолет и, возможно, винтовка.

Медики оказывают помощь 13 школьникам, двое из них были госпитализированы. Также пулевое ранение получил 45-летний мужчина.

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Стрельба в церкви

В пресвитерианской церкви в городе Лагуна-Вудс (Калифорния, США) произошла стрельба. В результате инцидента погиб один человек.

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Четверо человек получили тяжелые ранения, еще один человек получил легкие травмы. Известно, что все пострадавшие – взрослые. Они госпитализированы. Один человек погиб.

Стрелка задержали с поличным.

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