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СЕГОДНЯ Мировые новости США

В США на вечеринке произошла стрельба: есть погибший и раненые

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22 мая, 05:40
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Один пострадавший находится в критическом состоянии
Полиция прибыла на вызов, застав большую толпу возле кальянной в торговом центре. Коллаж "Сегодня"
Полиция прибыла на вызов, застав большую толпу возле кальянной в торговом центре. Коллаж "Сегодня"

В торговом центре ночью с пятницы на субботу в городе Гайленд штата Калифорния произошла стрельба.

Об этом сообщает NBC Los Angeles.

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Подробности

Один человек погиб, еще восемь – ранены в результате стрельбы, которую устроили участники вечеринки в торговом центре. Полиция прибыла на вызов, застав большую толпу возле кальянной в торговом центре.

Погибшего полиция обнаружила на улице у входа. Потом – еще восемь раненых, которых доставили в местные больницы.

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Недавняя стрельба в супермаркете

В субботу днем, 14 мая, в супермаркете Буффало, штат Нью-Йорк, мужчина в военной форме открыл огонь и убил 10 человек. Кроме того, трое человек получили ранения.

Официальные лица заявили, что убийца транслировал стрельбу в социальной сети. По данным источников в правоохранительных органах, один пострадавший находится в критическом состоянии.

Комиссар полиции Буффало Джозеф Грамалья заявил, что подозреваемый – 18-летний белый мужчина. Его сразу же арестовали после совершения нападения.

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Он будет привлечен к суду по обвинению в убийстве первой степени, заявили местные власти. Трое высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов отметили, что подозреваемого зовут Пэйтон Гендрон.

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