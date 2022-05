В США на вечеринке произошла стрельба: есть погибший и раненые

В торговом центре ночью с пятницы на субботу в городе Гайленд штата Калифорния произошла стрельба.

Об этом сообщает NBC Los Angeles.

Один человек погиб, еще восемь – ранены в результате стрельбы, которую устроили участники вечеринки в торговом центре. Полиция прибыла на вызов, застав большую толпу возле кальянной в торговом центре.

Погибшего полиция обнаружила на улице у входа. Потом – еще восемь раненых, которых доставили в местные больницы.

1 person was killed, 8 others shot at a party in Highland in #SanBernardino County last night. SBPD says theyre looking for the suspect(s).

(Police initially said 10 victims)

Stay w/ @NBCLA for updates. pic.twitter.com/ZPo9LrTKTf