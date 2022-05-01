Молдова не пустила российского пропагандиста, который ехал в Приднестровье

В Молдову не пустили корреспондента "РИА Новости". Фото: коллаж "Сегодня"

Российского пропагандиста Артура Шайхутдинова, корреспондента "РИА Новости" не пустили в Молдову. Его развернули на пункте контроля в аэропорту Кишинева, куда он прилетел из Стамбула.

Об этом сообщает Newsmaker.

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По его словам, причиной стало отсутствие аккредитации Министерства иностранных дел и евроинтеграции Молдовы.

Пресс-секретарь Пограничной полиции Молдовы Раиса Новицки подтвердила, что некоторым иностранным гражданам, прибывшим в аэропорт Кишинева, отказали во въезде в страну.

"Такое решение приняли в связи с тем, что не были соблюдены законные условия для получения разрешения на пересечение государственной границы", — сказала она.

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Россия может напасть на Молдову

Кроме того, представитель военной разведки Украины заявил, что сегодняшняя ситуация в регионе – это явный сигнал о готовности РФ использовать территорию Приднестровья как дополнительный плацдарм для агрессии не только против Украины, но и возможных агрессивных действий против Республики Молдова.

"Мы отслеживаем развитие ситуации в Приднестровье. Там сейчас идет серьезная борьба между представителями власти и очень активно работают спецслужбы Российской Федерации. Совершенные на территории ПМР террористические акты были направлены на принуждение Приднестровского руководства согласиться на расширение присутствия российских войск", – отмечает украинская разведка.

По данным ГУР, взрывы на объектах на территории Приднестровья будут подаваться как угроза для населения региона и сигнал руководству Республики Молдова отказаться от проевропейской политики. Основная цель – покинуть этот регион полностью под контролем Москвы, как она пытается это сделать в течение 30 лет.

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