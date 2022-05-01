Молдова не пустила російського пропагандиста, який їхав до Придністров'я

До Молдови не пустили кореспондента "РІА Новини". Фото: колаж "Сьогодні"

Російського пропагандиста Артура Шайхутдінова, кореспондента "РІА Новини" не пустили до Молдови. Його розгорнули на пункті контролю в аеропорту Кишинева, куди він прилетів із Стамбула.

Про це повідомляє Newsmaker.

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За його словами, причиною стала відсутність акредитації Міністерства закордонних справ та євроінтеграції Молдови.

Прессекретар Прикордонної поліції Молдови Раїса Новіцкі підтвердила, що деяким іноземним громадянам, які прибули до аеропорту Кишинева, відмовили у в'їзді до країни.

"Таке рішення ухвалили у зв'язку з тим, що не було дотримано законних умов для отримання дозволу на перетин державного кордону", – сказала вона.

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Росія може напасти на Молдову

Окрім цього, представник воєнної розвідки України заявив, що сьогоднішня ситуація в регіоні це явний сигнал про готовність РФ використати територію Придністров’я як додатковий плацдарм для агресії не лише проти України, а й можливих агресивних дій проти Республіки Молдова.

"Ми відстежуємо розвиток ситуації у Придністров’ї. Там зараз іде серйозна боротьба між представниками влади й дуже активно працюють спецслужби Російської Федерації. Здійснені на території ПМР терористичні акти були спрямовані на примушення Придністровського керівництва погодитись на розширення присутності російських військ", – наголошує українська розвідка.

За даними ГУР, вибухи на об’єктах на території Придністров'я подаватимуться як загроза для населення регіону та сигнал керівництву Республіки Молдова відмовитися від проєвропейської політики. Основна мета – залишити цей регіон повністю під контролем Москви, як вона намагається це зробити протягом 30 років.

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