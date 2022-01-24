"Мы не должны драматизировать": в ЕС ответили, будет ли эвакуация дипломатов из Украины

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель. Фото: коллаж "Сегодня"
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз не собирается эвакуировать из Украины своих дипломатов или их семьи в связи с угрозой нового вторжения России.
Об этом сообщает Укринформ.
Так, отвечая на вопрос журналистов, Боррель добавил, что государственный секретарь США Энтони Блинкен объяснит ЕС причины решения начать вывоз семей своих дипломатов из Украины.
"Мы не намерены делать такую же вещь, потому что не знаем ни о какой особой причине для этого. Но секретарь Блинкен проинформирует нас. И я не думаю, что мы должны драматизировать, поскольку переговоры продолжаются. Я не думаю, что мы должны покидать Украину. Но, возможно, Блинкен владеет большей информацией и поделится с нами", – сказал он.
Как развивались события?
- Государственный департамент Соединенных Штатов Америки в понедельник, 24 января, дал разрешение на добровольный выезд государственных служащих США и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.
- Обязательный отъезд для членов семей требует, чтобы они покинули страну. Статус распоряжения об отъезде из посольства США будет пересмотрен не позднее чем через 30 дней.
- В заявлении посольства говорится, что Госдепартамент принял решение разрешить выезд с дипломатической миссии в Украине, как особое предостережение из-за постоянных усилий России по дестабилизации страны и подрыву безопасности граждан Украины и других лиц, посещающих государство или проживающих в нем.
- В МИД Украины уже отреагировали на такое решение Госдепартамента США и пояснили, что это не означает, что все сотрудники американского посольства сейчас уедут из Украины.
- Кроме того, Великобритания начала отзывать сотрудников посольства Великобритании в Украине на фоне предупреждений о российском вторжении. Официальные лица заявили, что конкретных угроз британским дипломатам не поступало, но около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию.