"Мы не должны драматизировать": в ЕС ответили, будет ли эвакуация дипломатов из Украины

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз не собирается эвакуировать из Украины своих дипломатов или их семьи в связи с угрозой нового вторжения России.

Об этом сообщает Укринформ.

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Так, отвечая на вопрос журналистов, Боррель добавил, что государственный секретарь США Энтони Блинкен объяснит ЕС причины решения начать вывоз семей своих дипломатов из Украины.

"Мы не намерены делать такую ​​же вещь, потому что не знаем ни о какой особой причине для этого. Но секретарь Блинкен проинформирует нас. И я не думаю, что мы должны драматизировать, поскольку переговоры продолжаются. Я не думаю, что мы должны покидать Украину. Но, возможно, Блинкен владеет большей информацией и поделится с нами", – сказал он.

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