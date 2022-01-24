В ЄС відповіли, чи буде евакуація дипломатів з України

Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель. Фото: колаж "Сьогодні"

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз не збирається евакуювати з України своїх дипломатів чи їхні сім'ї через загрозу нового вторгнення Росії.

Про це повідомляє Укрінформ.

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Так, відповідаючи на запитання журналістів, Боррель додав, що державний секретар США Ентоні Блінкен пояснить ЄС причини рішення розпочати вивезення сімей своїх дипломатів з України.

"Ми не маємо наміру робити таку саму річ, тому що не знаємо ні про яку особливу причину для цього. Але секретар Блінкен проінформує нас. І я не думаю, що ми маємо драматизувати, оскільки переговори продовжуються. Я не думаю, що ми маємо залишати Україну. Але, можливо, Блінкен володіє більшою інформацією та поділиться з нами", – сказав він.

Як розвивалися події?