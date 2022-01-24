В ЄС відповіли, чи буде евакуація дипломатів з України

Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель. Фото: колаж "Сьогодні"
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз не збирається евакуювати з України своїх дипломатів чи їхні сім'ї через загрозу нового вторгнення Росії.
Про це повідомляє Укрінформ.
Так, відповідаючи на запитання журналістів, Боррель додав, що державний секретар США Ентоні Блінкен пояснить ЄС причини рішення розпочати вивезення сімей своїх дипломатів з України.
"Ми не маємо наміру робити таку саму річ, тому що не знаємо ні про яку особливу причину для цього. Але секретар Блінкен проінформує нас. І я не думаю, що ми маємо драматизувати, оскільки переговори продовжуються. Я не думаю, що ми маємо залишати Україну. Але, можливо, Блінкен володіє більшою інформацією та поділиться з нами", – сказав він.
Як розвивалися події?
- Державний департамент Сполучених Штатів Америки у понеділок, 24 січня, дав дозвіл на добровільний виїзд державних службовців США та зобов'язав виїхати членів їхніх сімей із посольства у Києві.
- Обов'язковий від'їзд для членів сімей вимагає, щоб вони залишили країну. Статус розпорядження про від'їзд із посольства США буде переглянуто не пізніше ніж за 30 днів.
- У заяві посольства йдеться, що Держдепартамент ухвалив рішення дозволити виїзд із дипломатичної місії в Україні, як особливе застереження через постійні зусилля Росії щодо дестабілізації країни та підриву безпеки громадян України та інших осіб, які відвідують державу або проживають у ній.
- У МЗС України вже відреагували на таке рішення Держдепартаменту США і пояснили, що це не означає, що всі співробітники американського посольства зараз виїдуть з України.
- Крім того, Велика Британія почала відкликати співробітників посольства Великої Британії в Україні на тлі попереджень про російське вторгнення. Офіційні особи заявили, що конкретних загроз британським дипломатам не надходило, але близько половини співробітників, які працюють у Києві, повернуться до Великої Британії.