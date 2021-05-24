На борту самолета с Протасевичем были сотрудники КГБ – глава Ryanair

По его словам, компания рассматривает инцидент как "поддерживаемый государством угон"

На борту самолета Ryanair могли быть сотрудники КГБ Беларуси. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава Ryanair Майкл О'Лири полагает, что на борту самолета с Романом Протасевичем были сотрудники белорусского КГБ.

Об этом сообщает Newstalk.

По его словам, компания рассматривает инцидент как "поддерживаемый государством угон".

"Кажется, целью властей Беларуси было задержание журналиста и его компаньона.Мы полагаем, что в Минске с экстренно севшего рейса сошли также агенты КГБ", — отметил Майкл О'Лири.

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Напомним, 23 мая в Минске экстренно приземлился самолет компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Сначала сообщали якобы о минировании борта, но позже выяснилось, что лайнер вынудили сесть с помощью истребителя – и все это ради ареста экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Также была задержана его девушка.

По данным белорусской оппозиции, власти Беларуси через диспетчеров угрожали сбить самолет Ryanair, в котором летел Роман Протасевич, если он не выполнит экстренную посадку в Минске.