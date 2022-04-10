На Кипре провалился автопробег в поддержку РФ: их заплевали и сожгли флаг

На Кипре активисты организовали акцию в поддержку России. Фото: коллаж "Сегодня"

На Кипре активисты организовали автопробег в поддержку России. В результате все закончилось сожжением флага РФ и вызовом полиции.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Труха Украина".

Реклама

Подробности

Организаторы акции хотели осуществить автопробег под лозунгами "Остановим неонацизм вместе с Россией", а также они устроили протест против НАТО.

В результате колонну из автопробега заблокировали полицейские, а местные жители плевали в лицо участникам акции. Также люди сожгли российский флаг.

Реклама

В России массовые задержания на акциях против войны в Украине – СМИ

В Москве начались массовые задержания на акциях против войны в Украине. Об этом сообщил в Telegram военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

По его словам, полицейские не объясняют причины задержания – забирают даже тех, кто сидит на скамейке.