На Кіпрі провалився автопробіг на підтримку РФ: їх заплювали та спалили прапор

На Кіпрі активісти організували акцію на підтримку Росії. Фото: колаж "Сьогодні"

На Кіпрі активісти організували автопробіг на підтримку Росії. У підсумку все закінчилося спаленням прапора РФ та викликом поліції.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Труха Україна".

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Організатори акції хотіли здійснити автопробіг під гаслами "Зупинимо неонацизм разом з Росією", а також вони влаштували протест проти НАТО.

Внаслідок цього колону з автопробігу заблокували поліцейські, а місцеві жителі плювали в обличчя учасникам акції. Також люди спалили російський прапор.

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У Росії масові затримання на акціях проти війни в Україні – ЗМІ

У Москві розпочалися масові затримання на акціях проти війни в Україні. Про це повідомив у Telegram військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

За його словами, поліцейські не пояснюють причини затримання – забирають навіть тих, хто сидить на лавці.