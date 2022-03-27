Світ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 🌟 Оскар-2022 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Світові новини Росія

У РФ придумали новий прапор (фото)

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 березня, 23:16
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Попередній у людей асоціюється з кров'ю
Росіяни використовують новий прапор на мітингах проти війни/Фото: колаж: "Сьогодні"
Росіяни використовують новий прапор на мітингах проти війни/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Росії почали використовувати "новий російський прапор". Люди асоціюють червоний колір на попередньому з кров'ю.

Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

Реклама

Деталі

"На мітингах проти війни, яку розв'язала Росія в Україні, а також в соціальних мережах і форумах в Інтернеті все частіше використовують "новий російський прапор", наполягаючи на видаленні "крові" з попереднього. Можливо, зараз ми спостерігаємо появу нового символу справжньої революції в Росії, метою якої буде повалення путінського режиму і припинення війни в Україні", — написав Геращенко в Telegram.

Парадна форма окупантів

У російських військовослужбовців знаходили парадну форму для ходи на Майдані Незалежності. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю російським журналістам.

"Ви знаєте, чи не так, що ми знайшли парадну форму військових? Я не знаю, відомо вам це чи ні, але дуже смішно, як вони готувалися. Смішно, якби не було так трагічно, так. Парад на Майдані Незалежності. – Ред.). Загалом, ось – танками пройти на третій або четвертий день (війни. – Ред.). Ну і ось..." – сказав президент.

Читайте також

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Дані на 10:00 27 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
16600
2
Літаки Літаки
121
3
Гелікоптери Гелікоптери
127
4
Танки Танки
582
5
ББМ ББМ
1664
6
Артилерія Артилерія
294
7
Засоби ППО Засоби ППО
52
8
РСЗВ РСЗВ
93
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
73
10
БПЛА БПЛА
56
11
Катери Катери
7
12
Транспорт Транспорт
1144
Докладніше
Наші янголи-охоронці

Майор Сбитов Олег - командир роти морської піхоти. Таланатовитий офіцер: його підрозділ 2019 року був визнаним кращим серед усіх рот морпіхів України. У березні 2022-го завдяки його професіоналізму, продуманим та рішучим діям було організовано знищення декількох крупних підрозділів ворога під Волновахою. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Денис Прокопенко – майор Нацгвардії, командир загону спеціального призначення. Один із лідерів фанатського руху київського “Динамо”. За мужність та ефективну протидію атакам ворога під час захисту міста-героя Маріуполя отримав звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
Слава Україні!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти