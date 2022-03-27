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В РФ придумали новый флаг (фото)

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27 марта, 23:16
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Предыдущий у людей ассоциируется с кровью
Россияне используют новый флаг на митингах против войны/Фото: коллаж: "Сегодня"
Россияне используют новый флаг на митингах против войны/Фото: коллаж: "Сегодня"

В России начали использовать "новый русский флаг". Люди ассоциируют красный цвет на предыдущем с кровью.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

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"На митингах против войны, которую развязала Россия в Украине, а также в социальных сетях и форумах в Интернете все чаще используют "новый российский флаг", настаивая на удалении крови из предыдущего. Возможно, сейчас мы наблюдаем появление нового символа настоящей революции в России, целью которой будет свержение путинского режима и прекращение войны в Украине", — написал Геращенко в Telegram.

Парадная форма оккупантов

У российских военнослужащих находили парадную форму для ходьбы на Майдане Незалежности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью российским журналистам.

"Вы знаете, да, что мы нашли парадную форму военных? Я не знаю, известно вам это или нет, но очень смешно, как они готовились. Смешно, если бы не было так трагично, да. Парад на Майдане Незалежности (в Киеве. – Ред.). В общем, вот — танками пройти на третий или четвертый день (войны. – Ред.). И вот…", — сказал президент.

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Данные на10:00 27 марта
ПОТЕРИ РОССИИ
1
Личный состав Личный состав
16600
2
Самолеты Самолеты
121
3
Вертолеты Вертолеты
127
4
Танки Танки
582
5
ББМ ББМ
1664
6
Артиллерия Артиллерия
294
7
Средства ПВО Средства ПВО
52
8
РСЗО РСЗО
93
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
73
10
БПЛА БПЛА
56
11
Катера Катера
7
12
Транспорт Транспорт
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