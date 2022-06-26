"На коне с голой грудью". Лидеры G7 при всех высмеяли Путина

На саммите "семерки" нелестно вспомнили Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Лидеры стран Большой семерки публично высмеяли президента РФ Владимира Путина за его "мачо-фотосессии". Свидетелями этого стали журналисты с включенными камерами. Об этом сообщает Telegram-канал Сегодня.

Перед переговорами на саммите на высшем уровне премьер-министр Британии Борис Джонсон, глава правительства Канады Джастин Трюдо и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посмеялись над российским диктатором, когда садились за стол переговоров на саммите G7.

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Когда они собрались за столом с президентом США Джо Байденом, Джонсон спросил: "Мы снимаем пиджаки?"

Трюдо предложил подождать, пока не будет сделана официальная фотография, но Джонсон пошутил: "Мы должны показать, что мы жестче, чем Путин".

Трюдо добавил: "Мы устроим показ верховой езды с обнаженной грудью".

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Затем на видео можно услышать, как Джонсон говорит: "Мы должны показать им наши грудные мышцы".

Урсула фон дер Ляйен добавила: "Верховая езда — это самое лучшее".

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Саммит G7

Саммит будет проходить 26-28 июня в Германии. Накануне встречи появилось больше конкретики по вопросам, которые будут обсуждаться. В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об обсуждении возможности дипломатического прекращения войны в Украине, а также подготовки к ситуации, когда решить вопрос дипломатическим путем будет невозможно.

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