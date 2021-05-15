Вторые после США. На Марсе приземлился космический корабль Китая: видео

Китай стал второй страной в мире, которая успешно приземлилась на Красную планету

Китайский космический корабль Tianwen-1 приземлился на Красную планету. Скриншот

Китай вслед за США начал осваивать Марс – китайский беспилотный космический корабль Tianwen-1 с марсоходом "Чжучжун" приземлился на Красную планету.

Об этом сообщает китайское государственное правительственное агентство новостей Xinhua.

Tianwen-1 состоит из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода. Он был запущен в космос еще 23 июля 2020 года. После более чем шести месяцев путешествий Tianwen-1 достиг Красной планеты в феврале, где с тех пор он находится на орбите.

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"Это был первый шаг в китайском планетарном исследовании космоса", – говорится в сообщении.

Видео: Reuters

Марсоход оснащен мультиспектральными камерами для навигации и топографической съемки, радиолокационной станцией подповерхностного зондирования для исследования геологического строения Марса до 10-метровой глубины, прибором для анализа химического состава грунта и поиска биомолекул, а также детекторами магнитного поля и метеостанцией.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно марсолет NASA побил собственный рекорд – стал летать все быстрее и дальше. Во время третьего полета Ingenuity даже на какое-то время исчез из поля зрения марсохода, с которого велась съемка.