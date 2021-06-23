На производстве российской вакцины "Спутник V" нашли нарушения

Российскую вакцину "Спутник V" делают с нарушениями / Фото: Reuters/Maxim Shemetov
Инспекция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обнаружила нарушения на заводе "Фармстандарт" в Уфе, который заполняет флаконы российской вакцины "Спутник V".
Как сообщает Reuters, опасения также касаются целостности данных и результатов тестов, необходимых для контроля качества.
Кроме того, в предварительном отчете ВОЗ упоминаются другие опасения, связанные с потенциальным перекрестным заражением и уровнями стерильности.
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По данным источника Reuters, замечания ВОЗ касаются технических проблем только на одной из 20 линий, на которых наполняются флаконы с вакциной. Якобы на сегодня проблемы были полностью решены.
Ранее мы сообщали, что международные ученые усомнились в результатах испытаний российской вакцины против коронавируса "Спутник V".
Что нет так с российской разработкой против коронавируса – читайте в материале "Сегодня".
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