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Никто не хочет вакцинироваться – Словакия больше не будет закупать российский "Спутник V"

12 июня 2021 21:35

Виталий Семченко Виталий Семченко

По словам министра иностранных дел, сделать прививку российской разработкой согласились не больше 0,1% населения страны

Словакия больше не будет закупать российский "Спутник V". Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Словакия больше не будет закупать российский "Спутник V". Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Словакия отказывается от покупки российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Такое решение власти приняли из-за того, граждане страны избегают этого препарата.

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Об этом заявил министр иностранных дел Иван Корчок, передает Аktuality.sk.

По словам дипломата, сейчас на складах Словакии хранится 200 тыс. доз "Спутника V". Однако правительство не рассматривает возможность закупки дополнительных препаратов – из-за низкого интереса среди населения.

"Сегодня мы видим, что количество тех, кто хотел бы пройти вакцинацию "Спутником V", значительно снизилось", – отметил глава ведомства.

Корчок также сослался на опрос, проведенный среди жителей страны. Согласно ему, интерес к российской разработке проявили от пяти до шести тыс. словаков.

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Напомним, что Словакия заказала у России 2 млн доз "Спутника V", что стало причиной глубочайшего политического кризиса, который привел к отставке премьер-министра.

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