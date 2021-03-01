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Словакия купит у РФ 2 млн доз вакцины: "Спутник" ждет проверка и регистрация

1 марта, 20:08

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В Братиславе считают, что российская сторона соблюдает сроки и объемы

Словакия закупит два миллиона доз российской вакцины от коронавируса Sputnik V, заявил премьер Игорь Матович в аэропорту Кошице, куда поступила первая партия препарата.

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Об этом сообщает издание Teraz.sk.

Министр здравоохранения Марек Крайчи подтвердил, что вакцинация "Спутником" будет добровольной и без возрастных ограничений. Она может начаться не раньше, чем через две недели.

Премьер считает, что российская сторона соблюдает сроки и объемы. Ожидается, что 1 млн доз будет доставлен в Словакию в течение следующего месяца, а еще миллион – в мае и июне.

"Словакия сможет ускорить вакцинацию более чем на 40 процентов в ближайшие месяцы", – сказал он.

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Вакцина будет использоваться в Словакии на основании исключения, предоставленного министром здравоохранения для незарегистрированного лекарства. В сотрудничестве с Государственным институтом контроля над наркотиками Минздрав проверит партию, а затем объявит, когда начнется официальная вакцинация.

Напомним, президент соседней Чехии Милош Земан попросил президента РФ Владимира Путина о предоставлении Sputnik V его стране и получил согласие.

Также сообщалось, что Германия не будет покупать Sputnik V даже в условиях дефицита препаратов от COVID-19. К российскому препарату нет доверия.

А тем временем в Украине начали запись на вакцинацию:

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Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Словакия вакцинация вакцина коронавирус Sputnik Спутник V

Источник: Сегодня

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