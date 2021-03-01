Словаччина купить у РФ 2 млн доз вакцини: "Супутник" чекає перевірка і реєстрація

У Братиславі вважають, що російська сторона дотримується строків і обсягів

Словаччина закупить два мільйони доз російської вакцини від коронавируса Sputnik V, заявив прем'єр Ігор Матович в аеропорту Кошице, куди надійшла перша партія препарату.

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Про це повідомляє видання Teraz.sk.

Міністр охорони здоров'я Марек Крайчі підтвердив, що вакцинація "Супутником" буде добровільною і без вікових обмежень. Вона може початися не раніше, аніж через два тижні.

Прем'єр вважає, що російська сторона дотримується строків і обсягів. Очікується, що 1 млн доз буде доставлений в Словаччину протягом наступного місяця, а ще мільйон – в травні та червні.

"Словаччина зможе прискорити вакцинацію більш ніж на 40 відсотків у найближчі місяці", – сказав він.

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Вакцина буде використовуватися в Словаччині на підставі виключення, наданого міністром охорони здоров'я для незареєстрованих ліків. У співпраці з Державним інститутом контролю над наркотиками МОЗ перевірить партію, а потім оголосить, коли почнеться офіційна вакцинація.

Нагадаємо, президент сусідньої Чехії Мілош Земан попросив президента РФ Володимира Путіна про надання Sputnik V його країні і отримав згоду.

Також повідомлялося, що Німеччина не буде купувати Sputnik V навіть в умовах дефіциту препаратів від COVID-19. До російського препарату немає довіри.

А тим часом в Україні почали запис на вакцинацію:

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