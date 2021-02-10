Россиянину ввели вакцину "Спутник V" и через пять дней он умер

Власти отрицают взаимосвязь между смертью мужчины и уколом

Россиянин, который принял созданную его страной вакцину от коронавируса "Спутник V", скончался вскоре после прививки.

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Об этом сообщает Интерфакс.

Инцидент произошел в городе Кемь, расположенном в республике Карелия. После укола у 40-летего машиниста электровоза началась пневмония и через пять дней он скончался. Отмечается, что вскоре после инъекции у него было переохлаждение.

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Местные власти не связывают смерть мужчины с вакциной. Начаты уточняющие вирусологические исследования.

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Впрочем, следует отметить, что ранее в России фиксировали случаи заражения коронавирусом после вакцинации их вакциной. Однако о летальных случаях прежде не сообщалось.

Напомним, что ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему наша страна точно не будет использовать российскую вакцину "Спутник V".

Видео: Сегодня

Больше о том, почему "Спутником V" вакцинируют население преимущественно основных союзников и сателлитов РФ, например, Ирана, Пакистана, Боливии, Алжира и Беларуси, и в чем опасность этой вакцины читайте в материале на нашем сайте.

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