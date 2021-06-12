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Ніхто не хоче вакцинуватися – Словаччина більше не буде закуповувати російський "Супутник V"

12 червня 2021 21:35

Віталій Семченко Віталій Семченко

За словами міністра закордонних справ, зробити щеплення російською розробкою погодилися не більше 0,1% населення країни

Словаччина більше не буде закуповувати російський "Супутник V". Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Словаччина більше не буде закуповувати російський "Супутник V". Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Словаччина відмовляється від купівлі російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". Таке рішення влада ухвалила через те, що громадяни країни уникають цього препарату.

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Про це заявив міністр закордонних справ Іван Корчок, передає Аktuality.sk.

За словами дипломата, зараз на складах Словаччини зберігається 200 тис. доз "Супутника V". Однак уряд не розглядає можливість закупівлі додаткових препаратів – через низький інтерес серед населення.

"Сьогодні ми бачимо, що кількість тих, хто хотів би пройти вакцинацію" Супутником V ", значно знизилася", – зазначив глава відомства.

Корчок також послався на опитування, проведене серед жителів. Згідно з ним, інтерес до російської розробки проявили від п'яти до шести тис. словаків.

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Нагадаємо, що Словаччина замовила у Росії 2 млн доз "Супутника V", що стало причиною глибокої політичної кризи, яка призвела до відставки прем'єр-міністра.

Про головні новини дня дивіться в сюжеті "Сьогодні":

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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