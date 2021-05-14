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Ошибки и несоответствия – ученые усомнились в результатах испытаний вакцины "Спутник V"

14 мая, 16:07

Виталий Семченко Виталий Семченко

По словам экспертов, они не могут получить полный отчет о тестировании препарата, так как Россия отказывается передавать данные до завершения испытаний

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Международные ученые усомнились в результатах испытаний российской вакцины против коронавируса "Спутник V".

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Соответствующую статью обнародовало медицинское издание The Lancet.

Авторы пишут о множестве несоответствий в представленных данных, ряде необычных и подозрительных совпадений. При этом больше всего вопросов вызывает третья фаза испытаний.

"Еще серьезнее, если в статистике и представленных результатах есть явные ошибки и многочисленные несоответствия. К сожалению, это, кажется, происходит в случае с третьей фазой испытания Sputnik V", — сказано в материале.

По словам ученых, они не могут получить полный отчет о тестировании вакцины, так как Россия отказывается передавать данные до завершения испытаний.

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"Не хватает определенной важной информации, например, о клинических параметрах, определяющих подозрение на COVID-19. А также о том, какие диагностические протоколы использовались, когда проводилось ПЦР-тестирование, какой конкретный метод был применен или сколько циклов амплификации было использовано. Способ определения подозрения на COVID-19 мог привести к предвзятости при ПЦР-тестировании, которое используется для оценки количества подтвержденных случаев COVID-19, а это является решающим для определения эффективности", — подчеркивают эксперты.

В России назвали несоответствия в исследованиях – "простыми ошибками печати, которые формально исправлялись". Там также считают, что доказательством эффективности "Спутника" является то, что он уже зарегистрирован в 51 стране мира.

Напомним, ранее скандал с российской вакциной вспыхнул и в Словакии – как оказалось, страна получила препарат, который отличался от того, которое одобрило авторитетное медицинское издание The Lancet.

Что нет так с российской разработкой против коронавируса – читайте в материале "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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