На суде о крушении MH17 опровергли еще один фейк России о ВСУ

Нидерландская прокуратура признала доказательства Украины по крушению "Боинга" на Донбассе. Фото: коллаж "Сегодня"

Перед крушением малазийского Boeing-777 на Донбассе в 2014 году в районе трагедии не было украинских военных самолетов, заявила представительница прокуратуры Нидерландов на слушаниях по делу MH17.

Прокурор Манон Риддербекс 17 июня напомнила о представленных ранее на суде перехваченных записях переговоров боевиков Донбасса. Среди прочего они заявляли, что якобы истребитель Су Вооруженных сил Украины сбил Boeing, после чего они сбили "сушку" из российского ЗРК "Бук".

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"Совместная следственная группа тщательно изучила данный вопрос, запросив информацию от украинских и российских властей, изучив обломки самолета и информацию из открытых источников и перехваченных телефонных разговоров, а также заслушав свидетелей", – сказала Риддербекс.

Этому распространенному ранее российскими пропагандистами фейку противоречат сразу несколько фактов:

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радары не зарегистрировали ни одного военного самолета;

показания украинских свидетелей и представленные Украиной документы свидетельствуют о том, что в воздухе над зоной конфликта не было военных самолетов, когда был сбит рейс MH17;

отсутствие доказательств крушения какого-либо другого самолета, кроме лайнера Malaysia Airlines.

Риддербекс уточнила, что специалисты (включая представителей российского концерна "Алмаз-Антей" – разработчика "Буков") исследовали все собранные на месте крушения обломки и пришли к выводу, что ни один из них не мог принадлежать другим самолетам.

Напомним, что ранее Совместная следственная группа, расследовавшая крушение рейса MH17 на Донбассе в 2014 году, отклонила показания двух свидетелей о пуске ракеты якобы из зоны Вооруженных сил Украины.

Как уже сообщалось, с этого месяца Гаагский суд начал рассмотрение по существу дела о крушении самолета в районе Грабово в Донецкой области и гибели всех 268 человек, которые находились на борту.