На Японию обрушился мощный тайфун, началась эвакуация (видео)

Тайфун №14 обрушился на побережье острова Кюсю, Япония и продолжает перемещаться в восточном направлении. Коллаж: "Сегодня"

В пятницу вечером, 17 сентября, Тайфун №14 обрушился на побережье острова Кюсю и продолжает перемещаться в восточном направлении. В Японии пришлось отменить более 30 авиарейсов.

Об этом сообщает NHK.

Люди по всей Японии готовятся к потенциально катастрофическим погодным условиям. Официальные представители призывают людей, которые находятся в районах на пути тайфуна, опасаться оползней и наводнений.

Тайфун привел к нарушению работы транспортных систем. Движение на некоторых маршрутах скоростных супер-экспрессов и местных железнодорожных линиях было приостановлено, а также было отменено более 30 авиарейсов.

Полагают, что тайфун №14 ослабнет ранним утром в воскресенье. Официальные представители сообщают, что людям необходимо продолжать оставаться начеку на случай возможных наводнений.

По состоянию на 6:30 утра в субботу приказ об эвакуации охватил примерно 400 человек.

Тайфун "Чанту" – пострадали более 11 тысяч человек

Ранее мы сообщали, что на северные острова Филиппин обрушился тайфун "Чанту" и оставил регион без электричества. Тысячи людей эвакуированы.

Тайфун "Чанту", который до этого был классифицирован филиппинским бюро погоды как шторм категории 5, ослабел до 3 категории когда приблизился к Филиппинам в субботу, 11 сентября.

Более 11 тысяч человек пострадали от тайфуна, более тысячи человек все еще находятся в эвакуационных центрах, говорится в отчете агентства по стихийным бедствиям. О пострадавших пока нет информации.

"Это один из самых сильных тайфунов, которые я когда-либо чувствовал", – сообщил местный житель провинции Батанес, которая часто подвергается разрушительному воздействию мощных тайфунов.

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