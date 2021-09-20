Начали выпрыгивать люди. Очевидцы рассказали о кровавой бойне в Перми (видео)

Очевидцы услышали звуки стрельбы из 8-го корпуса / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сети появилось видео из Пермского государственного университета, на котором студенты, пытаясь спастись, выпрыгивают из окон здания, а на фоне слышатся выстрелы.

Об этом сообщает Baza.

На кадрах с места видно, что люди просто выпадают из окон университета. Они испугались стрельбы, которую открыл 18-летний Тимур Бекмансуров..

А на фото с места видны барикады, которые построили из подручных средств студенты. Они закрылись в аудитории.

Фото: Baza

Друг стрелка рассказал, что тот отучился в университете 10 дней. Парень всегда ходил на пары, поэтому сегодня, когда Тимур с утра не пришел, все удивились.

"Видела, как этот человек заходил в восьмой корпус, с которого он начал . Стрельба была слышна очень хорошо, так как мы были рядом с переходом из восьмого корпуса. Тут же со второго этажа начали выпрыгивать люди", – рассказала студентка университета.

Девушка отчетливо слышала крики людей, звавших на помощь.

По словам сотрудников частной охранной организации "Арсенал-Регион" которая занимается охраной университета, на входе в университет стояли два охранника – Бекмансуров застрелил одного из них. Во время атаки было нажато три тревожных кнопки: две в 11:31, и одна в 11:43 по местному времени.

Прощальное письмо стрелка

В соцсетях распространяется сообщение стрелка Тимура Бекмансурова, в котором он говорит, что его поступок не является терактом, а сам он не входит в каких-то экстремистских организаций.

"Всё вокруг выглядит искусственно, как во сне. Каждый день является повторением прошлого, всё начинается со звона в голове. Гнев переполняет меня, я хочу разрушить всё на своём пути. Не знаю, скольких я смогу убить, но я сделаю всё, чтобы забрать с собой как можно больше", – написал он.

Изначально Тимур Бекмансуров хотел напасть на свою бывшую школу. Кроме того, он рассматривал и другие места для нападения: торговые центры, больницы, призывной пункт, театры и вокзал. По словам нападавшего, они не подошли ему по расписанию.

"В первоначальном плане в качестве места для нападения я выбрал свою уже бывшую школу,но в конце марта я решил изменить место.Школа была слишком неприятным местом для того чтобы проводить в нем последние 10 минут своей жизни".

/ Фото: скриншот

Предварительно известно, что стрелок сделал 30 выстрелов и убил восемь человек.

Ранее мы сообщали, что 11 мая 2021 в российской Казани 19-летний Ильназ Галявиев проник с оружием в школу и открыл огонь по ученикам и учителям, в результате погибли по меньшей мере 10 человек, десятки ранены. Стрелка впоследствии задержали правоохранители.

Утром в день трагедии парень завел Telegram-канал под названием "Бог", в котором с использованием нецензурной лексики предупредил о нападении на школу.