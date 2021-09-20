Почали вистрибувати люди. Очевидці розповіли про криваву бійню в Пермі (відео)

Очевидці почули звуки стрілянини з 8-го корпусу / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мережі з'явилося відео з Пермського державного університету, на якому студенти, намагаючись врятуватися, вистрибують з вікон будівлі, а на тлі чуються постріли.

Про це повідомляє Baza.

На кадрах з місця видно, що люди просто випадають з вікон університету. Вони злякалися стрільби, яку відкрив 18-річний Тимур Бекмансуров ..

А на фото з місця видно барикади, які побудували з підручних засобів студенти. Вони закрилися в аудиторії.

Фото: Baza

Друг стрілка розповів, що той відучився в університеті 10 днів. Хлопець завжди ходив на пари, тому сьогодні, коли Тимур з ранку не прийшов, всі здивувалися.

"Бачила, як ця людина заходила в восьмий корпус, з якого він почав . Стрілянина була чутна дуже добре, так як ми були поруч з переходом з восьмого корпусу. Тут же з другого поверху почали вистрибувати люди", – розповіла студентка університету.

Дівчина чітко чула крики людей, кликавших на допомогу.

За словами співробітників приватної охоронної організації "Арсенал-Регіон" яка займається охороною університету, на вході в університет стояли два охоронці – Бекмансуров застрелив одного з них. Під час атаки було натиснуто три тривожних кнопки: дві 11:31 і одна в 11:43 за місцевим часом.

Прощальний лист стрілка

У соцмережах поширюється повідомлення стрілка Тимура Бекмансурова, в якому він говорить, що його вчинок не є терактом, а сам він не входить в якійсь екстремістські організації.

"Все навколо виглядає штучно, як уві сні. Кожен день є повторенням минулого, все починається зі дзвону в голові. Гнів переповнює мене, я хочу зруйнувати все на своєму шляху. Не знаю, скількох я зможу вбити, але я зроблю все, щоб забрати з собою якомога більше", – написав він.

Спочатку Тимур Бекмансуров хотів напасти на свою колишню школу. Крім того, він розглядав і інші місця для нападу: торгові центри, лікарні, призовний пункт, театри і вокзал. За словами нападника, вони не підійшли йому за розкладом.

"У початковому плані в якості місця для нападу я вибрав свою вже колишню школу, але в кінці березня я вирішив змінити місце. Школа була занадто неприємним місцем для того щоб проводити в ньому останні 10 хвилин свого життя".

/ Фото: скріншот

Попередньо відомо, що стрілок зробив 30 пострілів і вбив вісьмох людей.

Раніше ми повідомляли, що 11 травня 2021 в російській Казані 19-річний Ільназ Галяве проник зі зброєю в школу і відкрив вогонь по учням і вчителям, в результаті загинули щонайменше 10 осіб, десятки поранені. Стрілка згодом затримали правоохоронці.

Вранці в день трагедії хлопець завів Telegram-канал під назвою "Бог", в якому з використанням нецензурної лексики попередив про напад на школу.