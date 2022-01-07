"Надо вернуть Украину": Лукашенко озвучил свой план

Лукашенко не хватает Украины / Коллаж "Сегодня"
После отправки в Казахстан своих военных самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заговорил о том, что нужно возвращать в их союз Украину.
Об этом сообщает местное государственное агентство "Белта".
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"Нам надо сделать все, чтобы вернуть Украину в лоно нашей настоящей веры. А там произошел даже по религиозным направлениям такой раскол, который преодолеть будет очень сложно. Это то, что и нам хотели в 2020 году преподнести – автокефалию, раскол нашей церкви, и так далее и тому подобное. Вы это все знаете. Мы этого избежали. И я не хочу, чтобы это повторилось у наших соседей", – заявил Лукашенко, стоя у алтаря в храме, куда он пришел по случаю Рождества.
Также белорусский диктатор сообщил, что в этом году будут созданы какие-то новые государственные союзы, где, конечно же, не хватает Украины.
"Этот год будет непростым. Мир изменится серьезнейшим образом. Мир изменится в плане объединения народов и государств в союзы. Таким государствам, как мы, в одиночку не просто будет трудно выжить, – будет невозможно. Поэтому я и взял более жесткий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость, чтобы мы были государством. Но были в тесной связке с нашими ближайшими друзьями и братьями. Это Россия. Это Казахстан. Это Украина. Неважно, что там происходит сегодня", – цитирует "Белта" Лукашенко.
Вокруг батьки
- 6 января Лукашенко заявил, что отпускать Казахстан нельзя, потому что все закончится как с Украиной.
- Он также призвал жителей Казахстана, где продолжаются массовые протесты, встать на колени перед военными и договориться с президентом Касым-Жомартом Токаевым.
- В конце декабря Лукашенко договорился с президентом России Владимиром Путиным в начале 2022 года провести новые российско-белорусские военные учения. Ожидается, что они пройдут в непосредственной близости от границы Украины.