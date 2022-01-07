"Надо вернуть Украину": Лукашенко озвучил свой план

Лукашенко не хватает Украины / Коллаж "Сегодня"

После отправки в Казахстан своих военных самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заговорил о том, что нужно возвращать в их союз Украину.

Об этом сообщает местное государственное агентство "Белта".

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"Нам надо сделать все, чтобы вернуть Украину в лоно нашей настоящей веры. А там произошел даже по религиозным направлениям такой раскол, который преодолеть будет очень сложно. Это то, что и нам хотели в 2020 году преподнести – автокефалию, раскол нашей церкви, и так далее и тому подобное. Вы это все знаете. Мы этого избежали. И я не хочу, чтобы это повторилось у наших соседей", – заявил Лукашенко, стоя у алтаря в храме, куда он пришел по случаю Рождества.

Громкие заявления Лукашенко сделал прямо в церкви, не отходя от алтаря

Также белорусский диктатор сообщил, что в этом году будут созданы какие-то новые государственные союзы, где, конечно же, не хватает Украины.

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"Этот год будет непростым. Мир изменится серьезнейшим образом. Мир изменится в плане объединения народов и государств в союзы. Таким государствам, как мы, в одиночку не просто будет трудно выжить, – будет невозможно. Поэтому я и взял более жесткий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость, чтобы мы были государством. Но были в тесной связке с нашими ближайшими друзьями и братьями. Это Россия. Это Казахстан. Это Украина. Неважно, что там происходит сегодня", – цитирует "Белта" Лукашенко.

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