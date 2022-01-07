"Треба повернути Україну": Лукашенко озвучив свій план

Лукашенку не вистачає України / Колаж "Сьогодні"

Після відправки в Казахстан своїх військових самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заговорив про те, що треба повертати до їхнього союзу Україну.

Про це повідомляє місцева державна агенція "Белта".

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"Нам треба зробити все, щоб повернути Україну у лоно нашої справжньої віри. А там стався навіть у релігійних напрямках такий розкол, який подолати буде дуже складно. Це те, що й нам хотіли у 2020 році піднести – автокефалію, розкол нашої церкви тощо. Ви все це знаєте. Ми цього уникли. І я не хочу, щоб це повторилося у наших сусідів", – заявив Лукашенко, стоячи біля вівтаря у храмі, куди він прийшов з нагоди Різдва.

Гучні заяви Лукашенко зробив прямо у церкві, не відходячи від вівтаря

Також білоруський диктатор повідомив, що цього року будуть створені якісь нові державні союзи, де, звісно, не вистачає України.

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"Цей рік буде непростим. Світ зміниться дуже серйозно. Світ зміниться щодо об'єднання народів і держав у союзи. Таким державам, як ми, наодинці не просто буде важко вижити, – буде неможливо. Тому я й узяв жорсткіший курс на те, щоб зберегти наш суверенітет і незалежність, щоб ми були державою. Але були в тісному зв'язку з нашими найближчими друзями та братами. Це Росія. Це – Казахстан. Це Україна. Не має значення, що там відбувається сьогодні", – цитує "Белта" Лукашенка.

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