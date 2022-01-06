Стати на коліна та вибачитися: Лукашенко звернувся до протестувальників у Казахстані

Лукашенко назвав Токаєва розумною, освіченою людиною та дипломатом

Лукашенко закликав жителів Казахстану домовлятися із владою / Фото: Колаж: Сьогодні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав мешканців Казахстану, де тривають масові протести, стати навколішки перед військовими і домовитися з президентом Касим-Жомартом Токаєвим.

Про це повідомляє його пресслужба.

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"Я б їм просто сказав: ну пошуміли, покричали – досить. Перевернути країну – дорого буде потім її відновлювати. Ще треба буде домовитися. Тому треба, по-народному кажучи, піти, стати на коліна, вибачитися перед військовими, щоб ось цю ось тріщину згладити", – заявив самопроголошений президент Білорусі.

Лукашенко назвав Токаєва розумною, освіченою людиною і заявив, що з ним можна домовитися.

Більше того, він заявив, що побачив, що "могло бути в Білорусі".

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