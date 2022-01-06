Стати на коліна та вибачитися: Лукашенко звернувся до протестувальників у Казахстані

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав мешканців Казахстану, де тривають масові протести, стати навколішки перед військовими і домовитися з президентом Касим-Жомартом Токаєвим.
Про це повідомляє його пресслужба.
"Я б їм просто сказав: ну пошуміли, покричали – досить. Перевернути країну – дорого буде потім її відновлювати. Ще треба буде домовитися. Тому треба, по-народному кажучи, піти, стати на коліна, вибачитися перед військовими, щоб ось цю ось тріщину згладити", – заявив самопроголошений президент Білорусі.
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Лукашенко назвав Токаєва розумною, освіченою людиною і заявив, що з ним можна домовитися.
Більше того, він заявив, що побачив, що "могло бути в Білорусі".
Протести у Казахстані
- У Казахстані 2 січня розпочалися акції протесту через дворазове підвищення цін на пальне. Після трьох днів демонстрацій президент країни Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд, ввів державне регулювання цін та оголосив режим НС у трьох регіонах, проте протести тривали.
- В Алмати – найбільшому місті та першій столиці країни – увечері 4 січня та в ніч на 5-те сталися зіткнення мітингувальників із силовиками, поліція застосувала газ та світлошумові гранати.
- Крім того, протести в Казахстані переросли у криваву стрілянину, а військових взяли в полон.
- Токаєв покликав до Казахстану війська ОДКБ для придушення протестів. Він заявив, що погроми влаштовують терористичні банди, які проходили підготовку за кордоном. ОДКБ почала розглядати запит Казахстану.
- Крім того, під час звільнення від протестувальників аеропорту Алмати загинули двоє військовослужбовців збройних сил Казахстану.