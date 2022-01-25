Нападение РФ на Украину: Чехия хочет отправить военных, а Хорватия готовит "подставу"

Страны НАТО начали показывать «свое нутро» по отношению к Украине / Фото: Коллаж: Сегодня
Чехия готова отправить в Украину своих военных, если будет запрос о помощи. Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова, пишет издание Nezávislý Deník.
"Если нас попросят прислать своих чешских солдат в Украину, мы готовы это рассмотреть. Мы имеем волю помочь Украине", – отметила министр.
Чернохова не уточнила о каком количестве военных идет речь, которых они готовы отправить на помощь ВСУ.
Также она напомнила, что у Чехии, как и у Украины, есть опыт российского гнета, поэтому их страна не оставит союзников наедине с российской агрессией.
"Украина – наш партнер. Партнер НАТО и партнер Чешской Республики. У нас есть общая история, обе страны были под советской властью. Украина является хорошим партнером НАТО. Украина заслуживает самостоятельно решать собственную судьбу", – сказал она.
Министр обороны отметила, в случае вторжение РФ в Украину, они готовы принять беженцев из Украины: "Если нужно будет выслать женщин и детей в безопасное место – Чехия должна здесь помочь".
А Хорватия Украине не поможет
В свою очередь президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что в случае обострения конфликта между Украиной и Россией, будут отозваны военных из сил НАТО в регионе.
По словам политика, ему ничего неизвестно о конфликте на границе России и Украины. Как он отметил, НАТО наращивает присутствие, но Хорватия "тут не причем".
"Если будет эскалация, мы отступим до последнего хорватского солдата. Это не имеет отношения к Украине, а к политике Байдена, в которой я вижу непоследовательность и опасность", — сказал он.
Также он отметил, что Украине не место в НАТО, так как она остается одной из самых коррумпированных стран мира.
Из Украины бегут дипломаты
- 18 января американское издание The New York Times сообщило, что из Украины массово выезжают российские дипломаты. Вскоре МИДы Украины и России опровергли эту информацию, заявив, что диппредставительства работают в штатном режиме и эвакуация не планируется.
- Однако, уже 24 января Британия и США заявили о том, что эвакуируют семь дипломатов из Украины. Вслед за ними отозвала своих сотрудников и Германия.
- Правительства Японии и Австрии также заявили о возможной эвакуации своих граждан из нашей страны. На данный момент такая необходимость изучается.
- Комментируя сложившуюся ситуацию, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз не собирается эвакуировать из Украины своих дипломатов или их семьи в связи с угрозой нового вторжения России. Чехия, Дания, Латвия также пока не планируют выезд.
- Украинская сторона считает, что решение Государственного департамента США об отъезде членов семей сотрудников американского посольства в Киеве было преждевременным.