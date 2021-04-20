Наступили Путину на больную мозоль: Чехия отказалась от "Спутника V"

Прага уже исключила РФ из тендера на строительство АЭС, выслала дипломатов, а теперь придумала новый способ, как наказывать Кремль

На фоне рассекреченного доклада о причастности России к взрывам на военных складах вице-премьер Чехии Ян Гамачек заявил, что Прага пересмотрела целесообразность покупки российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом сообщает iDnes.

Читайте также: "Русский террор": как чехи относятся к России после взрывов в Врбетице (фото)

Ранее об этом заявил советник президента Роман Примула. Гамачек, который также совмещает обязанности главы МВД и и.о. главы МИД, отметил, что согласен с ним.

"Наш единственный путь – сосредоточиться на вакцинах, которые поступают через ЕС и одобрены Европейским агентством лекарственных средств (EMA. – Ред.)", – сказал Гамачек, допустив обсуждение этого вопроса и с союзниками Праги.

Реклама

Вице-премьер уже отменил свою запланированную поездку в Москву, где он собирался договориться о поставках "Спутника V" до его одобрения EMA. А накануне он подтвердил, что чехов не планируют начинать вакцинировать этим препаратом.

Вдобавок к этому накануне министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек заявил, что после взрывов в Врбетице Кабмин единогласно решил исключить российскую госкорпорацию "Росатом" из тендера на строительство АЭС "Дукованы".

Кроме того, из Чехии уже выслали 18 российских дипломатов. РФ ответила на это высылкой 20 чешских.

Напомним, что на прошлой неделе Чехия обвинила российские спецслужбы ГРУ и СВР в причастности к взрывам на складах боеприпасов на юго-востоке страны в 2014 году, жертвами которых стали два человека. Что об этом известно, а также причем тут оказались небезызвестные сотрудники ГРУ Руслан Боширов и Александр Петров, читайте в материале на нашем сайте.

Видео: Сегодня