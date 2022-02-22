НАТО срочно собрало заседание по Украине

НАТО обсудит варианты вторжения России / Коллаж "Сегодня"

Мировое сообщество продолжает реагировать на решение Кремля по признанию сепаратистских образований на территории Украины. Вечером на экстренное внеочередное заседание соберется Комиссия НАТО-Украина.

Об этом сообщается на сайте Организации Североатлантического договора.

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Проблема дня

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил решение Кремля.

"Я осуждаю решение России о признании "ЛДНР". Это еще больше подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины, подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает Минские соглашения, стороной которых является Россия. Москва продолжает разжигать конфликт на востоке Украины, оказывая финансовую и военную поддержку сепаратистам", – сказал Столтенберг через несколько часов после решения Владимира Путина.

Ряд стран – членов НАТО приняли решение по усилению своей обороны.

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