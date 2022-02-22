НАТО срочно собрало заседание по Украине

НАТО обсудит варианты вторжения России / Коллаж "Сегодня"
Мировое сообщество продолжает реагировать на решение Кремля по признанию сепаратистских образований на территории Украины. Вечером на экстренное внеочередное заседание соберется Комиссия НАТО-Украина.
Об этом сообщается на сайте Организации Североатлантического договора.
Проблема дня
Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил решение Кремля.
"Я осуждаю решение России о признании "ЛДНР". Это еще больше подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины, подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает Минские соглашения, стороной которых является Россия. Москва продолжает разжигать конфликт на востоке Украины, оказывая финансовую и военную поддержку сепаратистам", – сказал Столтенберг через несколько часов после решения Владимира Путина.
Ряд стран – членов НАТО приняли решение по усилению своей обороны.
Обстановка
- Во время встречи в Кремле с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым российский лидер заявил, что РФ не поддерживает суверенитет Украины.
- 22 февраля Госдума России голосами 100% присутствующих ратифицировала внесенные президентом РФ Владимиром Путиным договоры о "дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с "ЛДНР".
- Германия в качестве ответа на этот договор приостановила сертификацию российского газопровода "Северный поток – 2".
- Великобритания ввела санкции против пяти российских банков. Это – банки "Россия", ИС Банк, Генбанк, Промсвязьбанк, Черноморский банк развития. Санкции также введены в отношении трех "лиц с очень высоким уровнем дохода". По словам Бориса Джонсона, их активы в Великобритании будут заморожены.